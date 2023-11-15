Народный артист Михайлов рассказал, как местные жители зиговали во Львове

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, поддерживающий СВО и оказывающий посильную поддержку нашим бойцам, подробно рассказал о том, как сталкивался с русофобией и национализмом на Украине - как до развала Советского Союза, так и после него.

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В рамках шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова он поделился историей, которую прежде изложил в рамках другой YouTube-программы: когда актёр снимался в фильме "Отряд особого назначения" в конце восьмидесятых, съёмки проходили во Львове. Он играл советского разведчика Николая Кузнецова. Для одной из сцен он надел нацистскую форму и столкнулся с тем, что местные жители стали весело его приветствовать и зиговать, приговаривая: "Форма - как у моего деда".

А далее, во время застолья в ресторане, к кинематографистам подошёл мужчина и потребовал от "москалей" прекратить разговаривать на русском языке, проявив при этом невероятную злость.

Рассказал Михайлов и ещё одну историю - уже из девяностых, когда на фестивале в Ялте украинские коллеги просто развернулись к россиянам спиной и отказались общаться.

"Это было продолжение тех звоночков. А потом пошел вообще разрыв", - добавил Михайлов.

Впоследствии, уже во время "майдана", неадекватно повёл себя и украинский советский актёр Иван Гаврилюк, с которым Михайлов ранее был дружен.