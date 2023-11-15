Марат Башаров заявил о своих экстрасенсорных способностях

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил в беседе с Voice, что не лишен экстрасенсорных способностей.

Башаров уточнил, что не намерен развивать свои паранормальные задатки. Артист рассказал, что периодически у него случаются видения, которые сбываются. О необычных способностях телеведущего также рассказывал победитель 14 сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.

«Александру Шепсу виднее, ибо он видит лучше, чем я. Спасибо, приятно услышать от такого великого экстрасенса и мага такие слова», — поделился Башаров.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.