Елена Воробей хочет вернуться в новогодние передачи на телевидение

«Появление юмористов на телевидении — это повод для радости и улыбки. Я считаю, что мы приносим зрителям хорошее настроение в Новый год. Обычно у каждого из нас свой номер в «Голубом огоньке». Сейчас как раз съемки начинаются. Я жду, что мне пришлют сценарий», — рассказала Воробей.