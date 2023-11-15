Боярский выходит из бизнес-проектов

Актер Михаил Боярский постепенно передает имеющиеся у него доли в различных бизнес-проектах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, популярный актер был совладельцем компаний «Лайт» и «Автотранс», занимающихся арендой и управлением имуществом, «Авторгрупп», ведущей деятельность в области права, и «Хаус-Маркет», занимающейся подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

Однако летом этого года Боярский переписал свою долю в 30% в компании «Лайт» родственнику Николаю Боярскому. В октябре артист переоформил долю в «Хаус-Маркете» на Альфию Тенишеву, а в ноябре передал долю в «Автотрансе» Елене Косцовой.