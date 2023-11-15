Знакомый Пугачевой заявил о желании купить замок в Грязи

«Есть разные виды оценки собственности. Первая — стоимость строительства. Такой дом, как у Галкина, сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. Плюс стоимость земли — 50 миллионов рублей за гектар. Получается — 400 миллионов рублей. Вторая оценка собственности — по доходности, сколько будущий владелец может на замке заработать. Я могу этот замок под свадьбы сдавать, но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500-600 человек там нет», — пояснил бизнесмен.

Ковалев сообщил, что готов приобрести замок в Грязи за 150 миллионов рублей «просто на всякий случай, чтобы был». Если ему удастся купить объект, то на время реставрации собственной усадьбы «Гребнево» он планирует разместить в новом владении коллекцию рыцарских доспехов и живописи. Бизнесмен добавил, что пока не получал ответа на свое предложение от Галкина или Пугачевой, однако отметил, что если те не согласятся продать недвижимость по указанной им цене, то избавиться от нее они не смогут еще очень долгое время, так как дом отличается специфичным интерьером и при этом является новоделом.