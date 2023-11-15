Мамина копия: 57-летняя Синди Кроуфорд показала взрослую дочь
Американская супермодель Синди Кроуфорд 14 ноября появилась с 22-летней дочерью Кайей Гербер на звездной выставке-вечеринке Planet Omega в Нью-Йорке. Они выглядели шикарно в черных нарядах, позируя для фотографов на красной дорожке. Издание Daily Mail окрестило наследницу звезды подиумов ее двойником и опубликовало фото с мероприятия.
Кайя сделала смелый выбор, надев бюстгальтер с прозрачным топом с высоким воротником, заправив его в короткую юбку-гармошку. Она подчеркнула свои длинные ноги полупрозрачными колготками и туфлями на высоких каблуках.
Синди Кроуфорд подчеркнула достоинства своей фигуры глубоким вырезом в зоне декольте на платье. Супермодель дополнила образ черным клатчем. Мать и дочь, позируя для камер, нежно прижались друг к другу.