Мамина копия: 57-летняя Синди Кроуфорд показала взрослую дочь

Американская супермодель Синди Кроуфорд 14 ноября появилась с 22-летней дочерью Кайей Гербер на звездной выставке-вечеринке Planet Omega в Нью-Йорке. Они выглядели шикарно в черных нарядах, позируя для фотографов на красной дорожке. Издание Daily Mail окрестило наследницу звезды подиумов ее двойником и опубликовало фото с мероприятия.

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Кайя сделала смелый выбор, надев бюстгальтер с прозрачным топом с высоким воротником, заправив его в короткую юбку-гармошку. Она подчеркнула свои длинные ноги полупрозрачными колготками и туфлями на высоких каблуках.