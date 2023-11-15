Продюсер прокомментировал смерть основателя рок-группы "Алиса"

Александр Кушнир, советский и российский музыкальный журналист и продюсер, прокомментировал смерть сооснователя и гитариста группы "Алиса" Андрея Шаталина.

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Шаталин и Святослав Задерий создали "Алису" задолго до прихода Константина Кинчева. Соответственно, напомнил эксперт в разговоре с 5-tv.ru, Андрей был основателем и идеологом одной из самых крупных отечественных рок-групп.

Уже после прихода в коллектив Кинчева Шаталин участвовал в записи всех ключевых альбомов "Алисы" - "Блокада", "Дурень", "Шабаш", "и, безусловно, до 2003 года, в течение двадцати лет, это была такая глыба, фундамент одной из лучших концертных групп страны", акцентирует критик.

По словам Кушнира, Шаталин был не просто "тылом Кинчева", но и вторым по важности человеком в группе: "Он создавал драйв, энергию. Он был очень важен и нужен".

"Роль его переоценить довольно непросто", - подытожил аналитик, заметив, что Шаталин был тем человеком, который "идеально подходил" под стиль, названный Кинчевым "жги-гуляй бит".