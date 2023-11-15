Дмитрий Лысенков об отношении к блогерам на «Танцах со звездами»: «Презирал их»

«Я смотрел, как люди в масках танцуют и что-то получают, когда вся остальная работа стоит. И решил, что готов быть среди них. Простое решение. Про меня Цискаридзе сказал: «Понятно, это такой человек, который будет стараться делать максимально хорошо» — и я в силу своих возможностей старался», — поделился актер.