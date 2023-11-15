Модель Адриана Лима изуродовала лицо пластикой
42-летняя бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима решила усовершенствовать свое лицо, но, как считают многие интернет-пользователи, переборщила. С новой внешностью она появилась на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», сообщает E! Online.
Знаменитость пришла на светское мероприятие вместе с детьми и бойфрендом, продюсером Андре Леммерсом. Для выхода на публику модель выбрала черное мини-платье с красным принтом, колготками в тон и красными туфлями. Дополнила образ ярким макияжем.
Напомним, Адриана — многодетная мама. В августе прошлого года у Лимы и Леммерса родился сын Сайан. Звезда подиумов также воспитывает двух дочерей от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: 13-летнюю Валентину и 10-летнюю Сиенну.