Модель Адриана Лима изуродовала лицо пластикой

42-летняя бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима решила усовершенствовать свое лицо, но, как считают многие интернет-пользователи, переборщила. С новой внешностью она появилась на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», сообщает E! Online.

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Знаменитость пришла на светское мероприятие вместе с детьми и бойфрендом, продюсером Андре Леммерсом. Для выхода на публику модель выбрала черное мини-платье с красным принтом, колготками в тон и красными туфлями. Дополнила образ ярким макияжем.