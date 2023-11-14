«Нагадит и улетит!»: Роза Сябитова поставила Илью Соболева на место
Главная сваха страны Роза Сябитова недавно поссорилась с популярным комиком Ильей Соболевым в эфире «Шоу Воли» и резко осадила его.
Телеведущая сравнила его с Юрием Никулиным и заметила, что последний сумел добиться популярности гораздо быстрее. Соболев ответил, что, в отличие от Сябитовой, он общался уважительно. Также юморист считает, что сваху «понесло не туда».
Вскоре Сябитова решила прокомментировать эту историю.
— Как только я поняла, что Илья превратился в того голубя, с которым нет никакого смысла играть в шахматы, потому что он фигуры по столу размажет, а еще нагадит и улетит, то прекратила обращать на него внимание, — рассказала она в Telegram-канале Ляйсан Утяшевой.
Недавно в эфир вернулось шоу с участием Розы Сябитовой «Давай поженимся!». Для съемок программы подготовили новую студию: теперь советы и прогнозы относительно возможных союзов там дает также и искусственный интеллект.
Где теперь молодежи общаться и искать свою любовь, «Вечерняя Москва» узнала у Сябитовой. По словам теледивы, делать великую трагедию из ухода из России приложения для знакомств Tinder не стоит.