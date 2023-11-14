Роза Сябитова поставила Илью Соболева на место

— Как только я поняла, что Илья превратился в того голубя, с которым нет никакого смысла играть в шахматы, потому что он фигуры по столу размажет, а еще нагадит и улетит, то прекратила обращать на него внимание, — рассказала она в Telegram-канале Ляйсан Утяшевой.