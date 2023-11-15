«С мальчиком не повезло»: Симоньян разоблачила личную жизнь Пугачевой и Галкина*
Российская журналистка и глава RT Маргарита Симоньян не первый раз критически высказывается о личной жизни певицы Аллы Пугачевой. Недавно она заявила, что артистке не повезло в браке с шоуменом Максимом Галкиным*, и аргументировала свою точку зрения.
По мнению Симоньян, брак с Галкиным* негативно сказался на Пугачевой, которая была вынуждена вместе с ним покинуть территорию России, чем инициировала гнев со стороны соотечественников.
— То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните, Челобанов такой был. Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви, потому что до того, как этот человек оказался на соседней подушке с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал, — приводит слова Маргариты Симоньян Starhit.
5 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали в Латвию. Информацией об этом поделился шоумен в своем микроблоге, опубликовав соответствующую фотографию.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предсказал бедность Алле Пугачевой и Максиму Галкину*, которые после начала СВО покинули территорию России.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.