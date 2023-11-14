Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о конфликте с популярным комиком

Российская сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова, принявшая участие в передаче «Шоу Воли» на ТНТ, обвинила его ведущего Илью Соболева в непрофессионализме. Ее слова привела ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале.

Сябитова рассказа о конфликте, произошедшем между ней и Соболевым в Юрием Никулиным, который, по ее словам, быстрее добился успеха, чем комик в те же годы.

«Вы сидите здесь и мяукаете у меня за спиной. А Никулин (...) уже знаменитым стал на весь мир, и любимец. Кто вас знает? Вот вас кто знает?» — обратилась она к Соболеву.

Ведущий шоу усмотрел в словах свахи пренебрежительное отношение к нему как к юмористу. Он заявил, что, в отличие от Сябитовой, он общался уважительно. Комик подчеркнул, что сваху «несет не туда».

Телеведущая заявила, что у нее не было конфликта с Соболевым, несмотря на то, что он пытался его начать.

«Позиция "мне все можно на этой передаче" не профессиональная, и со мной не работает», — заверила Сябитова.

Также она сравнила поведение юмориста с поведением голубя, который «нагадит и улетит», и заявила, что перестала обращать внимание на его высказывания во время передачи.