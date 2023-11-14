Звезда сериала «Друзья» Леблан впервые прокомментировал смерть Перри

Актер Мэтт Леблан впервые прокомментировал смерть своего коллеги по сериалу «Друзья» и друга Мэтью Перри.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в социальной сети.

«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из любимых моментов в моей жизни. Было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом», — написал Леблан.

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Актер отметил, что всегда будет улыбаться при воспоминаниях о Перри и «никогда его не забудет».

«Расправь крылья и лети, брат, ты, наконец, свободен», — добавил Леблан.

Свой пост актер закончил шуткой, в которой напомнил Перри о долге в 20 баксов.

Последнее обращение Перри Мэттью к поклонникам оказалось пророческим