Звезда сериала «Друзья» Леблан впервые прокомментировал смерть Перри
Актер Мэтт Леблан впервые прокомментировал смерть своего коллеги по сериалу «Друзья» и друга Мэтью Перри.
Соответствующий пост он опубликовал у себя в социальной сети.
«Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из любимых моментов в моей жизни. Было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом», — написал Леблан.
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Актер отметил, что всегда будет улыбаться при воспоминаниях о Перри и «никогда его не забудет».
«Расправь крылья и лети, брат, ты, наконец, свободен», — добавил Леблан.
Свой пост актер закончил шуткой, в которой напомнил Перри о долге в 20 баксов.
Напомним, что Перри скончался 28 октября. Ему было 54 года.
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