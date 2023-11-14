Известная российская телеведущая получила американскую визу

Известная российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что они с мужем Юрием Анашенковым получили туристические визы в США. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года!» — написала Летучая.

По словам ведущей, они с супругом переживали из-за того, что в связи со сложной политической ситуацией «лучше совсем не подаваться».

Телезвезда заверила, что не собирается эмигрировать из России. В комментариях она пояснила, что речь идет о визе путешественника.