"СтарХит": Причиной смерти экс-гитариста "Алисы" Шаталина стала болезнь

Стала известна причина смерти легендарного советского и российского музыканта, гитариста и сооснователя группы "Алиса" Андрея "Шатла" Шаталина.

Информация об уходе 63-летнего артиста появилась вчера вечером в соцсети культового коллектива.

Напомним, что минувшим летом Шаталин ушел из дома в Петербурге и не вернулся. Его искали волонтеры. В итоге гитарист был найден живым в лесополосе "в неадекватном состоянии". Гитариста госпитализировали.

Как передает "СтарХит" со ссылкой на инсайдера, причиной смерти Шаталина стала тяжелая болезнь. Также известно, что музыкант страдал от депрессии.

Иные обстоятельства и характер недуга артиста не конкретизируются.

Андрей Шаталин родился в 1960 году в Красноярске, играл там в группе "Иллюзион". Поступив в вуз в Ленинграде, в 1981-м создал группу "Демокритов колодец", в 1983-м переместившись в "Алису".

Участвовал в записи альбомов "докинчевского" периода и вереницы наиболее важных релизов группы с Кинчевым - "Блок ада", "Шестой лесничий", "Шабаш". В 2007-м записал сольную пластинку.

Из "Алисы" окончательно ушел в 2003-м. При этом ходили слухи, что Кинчев гитариста якобы выгнал из-за конфликтов.

Шаталин умер 13 ноября, в день рождения другого гитариста "Алисы" - Игоря "Чумы" Чумычкина. "Чума", еще одна легенда советского рока, играл в группах "99%", "Коррозия металла", "Айболит 66", "Проходной двор" - именно лидер "Двора" Юрий Наумов порекомендовал одаренного молодого коллегу Кинчеву. Артист покончил с сбой в 27 лет в Москве в 1993 году.