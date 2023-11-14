Шендерович заявил о возможности Пугачевой стать президентом России

Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о возможности певицы Аллы Пугачевой стать будущим президентом России, назвав ее символом свободы в России, сообщает Telegram-канал «Абзац». По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, как когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий.

Сообщается, что Шендерович также назвал 74-летнюю исполнительницу российской скрепой, сравнив ее с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Ранее стало известно, что Шендерович ликвидировал в России последнее ИП, которое было зарегистрировано для «деятельности в области художественного творчества». На это юридическое лицо были в том числе оформлены гонорары на бюджетные 629 тысяч рублей за работу в московской Школе современной пьесы и Поморской филармонии. Также на этом счету значились 24 тысячи рублей в качестве поддержки от государства в период пандемии. До этого в 2017 и 2020 годах были закрыты организации «Шендерович и Ко» и «Фонд поддержки культурных инициатив Хроники».