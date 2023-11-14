Бывшая жена Градского получила в наследство почти все его имущество

Старшим детям народного артиста России Александра Градского, Даниилу и Марии, в наследство остался старый разрушенный дом, тогда как последней жене, Марине Коташенко, — все остальное многомиллионное имущество. Об этом рассказали сын и дочь певца в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко. С ней артист тайно расписался за месяц до своего ухода из жизни.

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Даниил и Мария Градские заявили, что они получили в наследство лишь старый разрушенный загородный дом. В свою очередь, последней жене и младшим детям их отца достались загородный коттедж на Киевском шоссе площадью более 1200 квадратных метров, четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью почти 4700 квадратных метров, дом в деревне Мишуткино, а также несколько квартир — в Козицком переулке в центре Москвы метражом более 400 «квадратов», на Никитском бульваре площадью более 200 «квадратов» и на улице Студенческой метражом около 15 «квадратов».

Сын артиста рассказал, что они будут подавать апелляцию, так как считают решение суда несправедливым и хотят разделить имущество поровну. Бывшая жена Градского Ольга добавила, что вместе с детьми она хочет «отвоевать» квартиру в Козицком переулке, где певец прожил много лет, и сделать из нее культурный центр, так как они считают важным сохранить его дух. В противном случае, убеждена она, «там все будет разрушено». Сейчас в данной квартире отсутствует ремонт, а интерьер и обстановка сохранились в том же виде, в каком они были при жизни артиста.

Помимо этого, дети Градского отметили, что Коташенко «без объяснения причин» мешает им установить памятник на месте упокоения отца. Права на это они также намерены добиваться в суде.