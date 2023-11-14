Стали известны состав артистов и ведущие новогоднего "Огонька"-2024

Ведущие праздничного концерта на канале "Россия" - Басков и Малахов. Передача будет разбита на две части - выступления продолжатся после обращения президента.

Как узнал ресурс KP.RU, первые номера уже отсняты - в обновленных декорациях. Массовке и команде проекта запрещено выкладывать фото с площадки.

Работа над записью шоу идет полным ходом уже две недели. Известно, что в новогоднюю ночь зрители увидят и услышат Алсу, Лепса, Владимира Преснякова-младшего с супругой - Натальей Подольской, Лазарева, Розенбаума, Долину, Николаева, Билана, Расторгуева, Олега и Родиона Газмановых, Харатьяна, Киркорова, Валерию и других артистов. При этом обещаны и новые лица.