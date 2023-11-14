Внука Пугачевой ищут приставы. Что натворил Никита Пресняков?

Внуком народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой заинтересовались судебные приставы. Что об этом известно, где находится музыкант с супругой?

За что Никиту Преснякова и его жену разыскивают приставы

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По данным Telegram-канала SHOT, правоохранительные органы заинтересовались Никитой Пресняковым из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой примерно в 80 тысяч рублей.

У музыканта в России после переезда в Штаты осталась компания уличных тренажеров «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы. Организацией из-за рубежа управляет его супруга Алена Краснова. По информации источника, в 2022 году фирма заработала 10,5 млн рублей. Также на компанию внука Пугачевой оформлен автомобиль.

Помимо неоплаты налогов, в ГИБДД числится несколько непогашенных штрафов, сумма которых составляет около 60 тысяч рублей, в связи с чем Госавтоинспекция передала все данные в Федеральную службу судебных приставов.

Что известно о переезде Преснякова в США

Никита Пресняков уехал из России осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Вместе с женой моделью Аленой Красновой музыкант перешел границу с Эстонией, а позднее уехал в США. Его супруга за границей ведет активную светскую жизнь, которую транслирует в социальных сетях.

Пресняков после отъезда освоил профессию режиссера музыкальных клипов и работает под псевдонимом Nick Pres.

В апреле 2023 года бабушка артиста по отцовской линии Елена Преснякова рассказала, что у ее внука есть гражданство США. Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru предположил, как Никита Пресняков смог быстро получить американский паспорт.

«Пугачева — кардинал среди артистов, начинавших в лихие 90-е. И, соответственно, есть масса подозрений. Сами поймите, вывезти внука из России, лично перебегавшего границу, приехать в США и так оперативно получить гражданство [США]. Ну не знаю. У нас гражданства по два-три года ждут. А здесь раз — и быстренько получили. Ее дочь [Кристина Орбакайте], может быть, живет в США больше 10 лет. Недавно у Пугачевой внук получил второе гражданство [США]. Кстати, я не уверен, что наши органы об этом уведомляли», — отметил Бородин.

Никита Пресняков родился в Лондоне, долгое время он учился и работал в Америке, однако вернулся в Россию, где образовал рок-группу и выступал с ней до февраля 2022 года.

Какое имущество осталось у Никиты Преснякова в России

По данным СМИ, Никита Пресняков жил в Москве в апартаментах площадью 249 квадратных метров в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Это историческое здание находится в Варсонофьевском переулке. Жилплощадь изначально принадлежала шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а позднее была переоформлена на Аллу Пугачеву.