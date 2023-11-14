Писатель вспомнил подробности выступления Пугачевой в Припяти

Стали известны подробности выступления певицы Аллы Пугачевой возле Чернобыльской АЭС после аварии, о котором она упомянула в своей недавней публикации. Как сообщает «Царьград», писатель Владимир Губарев рассказал, что исполнительница действительно приезжала в регион, однако находилась лишь в «зеленой зоне».

По его словам, Пугачева решила поддержать ликвидаторов аварии концертом, однако побывала там «не в первых» рядах. Первыми в регион прибыл коллектив «Песняры».

«Пугачева была в "зелёной зоне", это 30 километров, это самое чистое место в этой зоне», — сказал Губарев.

Журналист отметил, что два других известных исполнителя той эпохи, Иосиф Кобзон и Валерий Леонтьев, побывали в самом Чернобыле. Кроме того, туда приезжала и французская эстрадная певица Патрисия Каас.

Напомним, что Пугачева провела концерт в поселке Зеленый мыс под Припятью. Вместе с ней выступали и другие звезды советской эстрады. Она заявляла, что мероприятие лишило голоса Александра Барыкина и Ирину Понаровскую, а пребывание в Припяти могло спровоцировать онкологию у Кобзона.

В начале ноября Пугачева ненадолго приехала в Россию. По информации СМИ, она решала вопросы с документами, а также заехала на студию звукозаписи, где могла записать свою новую песню. После отъезда она опубликовала пост в соцсетях, где ответила на критику в ее сторону и напомнила, что в свое время выступала в зоне аварии на ЧАЭС.

В публикации певица подчеркнула, что после этого у нее стали выпадать волосы, а сама она продолжала выступать перед слушателями, несмотря на болезни. Нынешний супруг певицы Максим Галкин* (признан Минюстом иноагентом) еще в 2020 году рассказывал, что после выступления у Пугачевой «полетела щитовидка», с которой проблемы остаются до сих пор.