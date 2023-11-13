Кадыров сообщил, что Цыгановы посетили «Ахмат» в зоне СВО

Российская певица Виктория Цыганова вместе со своим супругом Вадимом посетили зону проведения спецоперации и встретились с бойцами спецназа «Ахмат». Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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— Сегодня Россия противостоит одной большой напасти XXI века — распространению гнусных идей сатанизма. И в борьбе с этой нечистью в рядах «Ахмата» никогда не было и не будет разногласий и разделений, — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также опубликовал видео с четой Цыгановых, выступающих перед бойцами чеченского спецназа. Командир «Ахмата» Апты Алаудинов показал звездной паре, что сейчас среди бойцов спецназа присутствуют представители разных конфессий, среди которых нет никаких разногласий.

Вика Цыганова накануне своего 60-летнего юбилея побывала на интервью у Юрия Дудя*. Тогда артистка не только не получила ожидаемого удовольствия от дискуссии, но и разочаровалась в ведущем, о чем она сообщила в своем Telegram-канале. Позднее она заявила, что интервью у Дудя* было сгенерировано нейросетью.

В свою очередь грузинский журналист Отар Кушанашвили высказался на тему нашумевшего интервью и засомневался в наличии у Цыгановой здравого смысла.