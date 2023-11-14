Открытие клуба, скандал из-за СВО: как сейчас живет певец Леонид Агутин

Заслуженный артист России Леонид Агутин планирует открыть в Москве ночной клуб под названием «На сиреневой луне». Что об этом известно, чем еще занимается певец и почему попал в скандал из-за позиции по спецоперации?

Что известно про новый бизнес Агутина

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По данным Telegram-канала SHOT, Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне». Теперь через это ООО исполнитель сможет открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты.

У ООО «На сиреневой луне» также есть английская версия названия — ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин стал совладельцем компании (33,3%).

В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Совладельцами «На сиреневой луне» в равных долях стали Михаил Евграфов, управляющий московской концертной площадкой «Главclub», и Сергей Мельников, гендиректор концертного агентства «Мельница».

Что Агутин говорил про спецоперацию

После начала спецоперации Леонид Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум покинул Россию. По данным Telegram-канала Mash, артисты уехали в Израиль, а потом устроили тур по США.

После этого пара вернулась на родину. Агутин стал выступать на отечественных площадках, но общественники требовали отменить его концерты.

Также в СМИ появлялись сообщения о том, что Агутин и Варум якобы приняли участие в концерте в поддержку Украины. Тогда лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал исключить звездную пару из числа участников музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге.

Агутин написал Миронову по этому поводу и предложил политику «пожурить» собственную пресс-службу за предоставление фейков. Музыкант в своем обращении подчеркнул, что он и супруга «никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ».

В пресс-службе Агутина заявили журналистам, что организаторы концерта U For Ukraine использовали запись артистов, не проинформировав их об этом. Также в команде исполнителя отметили, что в день того мероприятия, 20 марта, Агутин и Варум выступали в Тюмени.

Кроме того, певец опровергал информацию о переезде, несмотря на неоднозначные высказывания про спецоперацию в соцсетях.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными», — говорил музыкант ТАСС.

При этом, по информации СМИ, во время одного из выступлений Агутин заявил, что не поддерживает действия российских властей. Он призывал «остановить весь этот ужас».

«На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет», — высказывался артист на концерте в Crocus City Hall.

Где запланированы концерты Агутина в ближайшее время

В ближайшее время у Леонида Агутина пройдет концерт в Екатеринбурге — там он выступит 22 ноября 2023 года.