Оскар Кучера обругал Шаляпина матом и попытался ударить его на телешоу

Телеведущий Оскар Кучера на шоу "Звезды в Африке" начал конфликт с другим участником Прохором Шаляпиным.

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В рамках передачи актер пытался выяснить у певца, намеревается ли он вступить с ним в коалицию ради победы на шоу. Музыкант же отказался давать конкретный ответ и попросил не давить на него, так как ему тяжело дается участие в телешоу. В итоге Кучера разозлился и начал матом ругать Шаляпина, а после и вовсе захотел его ударить.

"Мне так хочется тебе сейчас треснуть. Ты можешь просто закрыть свой рот? Не перебивай. Ты чмо", - высказался Кучера.

Шаляпин пожаловался на поведение актера и заявил, что его давно так не оскорбляли. Несмотря на скандал Кучера проиграл в испытании на вылет Елене Борщевой и покинул телепроект.