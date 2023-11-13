Певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне», следует из базы данных «Спарк».

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Генеральным директором компании выступает Михаил Евграфов - управляющий московской концертной площадкой «Главклуб». Также в списках совладельцев значатся гендиректор концертного агентства «Мельница» Сергей Мельников и сам певец Леонид Агутин.

В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.