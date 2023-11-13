Наргиз отменила тур по Европе из-за низкого спроса

Певица Наргиз Закирова отменила тур по Европе. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», ей не удалось продать на него и половины билетов.

Исполнительница планировала дать в ноябре 10 концертов в рамках Global World Tour. Выступления должны были состояться в Женеве, Цюрихе, Риге, Праге, Билефельде, Берлине, Франкфурте, Мюнхене, Бонне и Гамбурге. Однако вчера, 12 ноября, Наргиз на своей странице в популярной соцсети сообщила, что тур переносится.

«О новых датах и времени сообщу в кратчайшие сроки. Купленные билеты подлежат возврату или остаются действительными на новые даты. Мои извинения за неудобства», — написала певица.

Причину переноса она не уточнила, однако по информации канала, дело в низком спросе — Наргиз не удалось продать и половину билетов на свои выступления.