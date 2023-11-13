Что известно о состоянии здоровья Отара Кушанашвили, где он сейчас

У журналиста Отара Кушанашвили случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы. Очевидцы вызвали ему скорую помощь. Что известно о госпитализации телеведущего, в каком он состоянии сейчас?

Что случилось с Отаром Кушанашвили

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По данным Telegram-канала Baza, Отар Кушанашвили отдыхал с друзьями в ресторане на улице 1905 года. Журналист жаловался на боль в груди и сложности с дыханием. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, телеведущий был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко сообщил, что у журналиста в последнее время было большое количество работы. Он пояснил, что «просто не выдержало сердце».

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — сказал Ладненко.

Он также рассказал, что в субботу днем они с Кушанашвили в ресторане Sabor de la Vida после рабочего мероприятия вместе смотрели футбольную трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» и расстались после первого тайма. Ладненко призвал СМИ не писать о том, что телеведущий «вел праздный и гулящий образ жизни», и назвал это ложью.

Что известно о состоянии Отара Кушанашвили

По информации СМИ, у Отара Кушанашвили вчера, 12 ноября, случился инфаркт. Источники сообщали, что журналиста поместили в реанимацию, врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. По словам специалистов, угрозы уже нет, однако телеведущий остался на ночь в больнице.

В его личном Telegram-канале говорилось, что состояние журналиста стабилизировалось. При этом предполагаемые диагнозы представители журналиста ни подтверждать, ни опровергать не стали.

«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем», — писали представители телеведущего.

Сегодня Кушанашвили вышел на связь и записал видеообращение. Он сообщил, что «здоров и только начинает жить». Также шоумен призвал не распространять о нем неподтвержденные данные и пообещал пережить недругов.

«Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня!» — сказал он.

Видео было записано из салона автомобиля. По словам Кушанашвили, он находится в машине его друзей и продюсеров, с которыми он снимает свои передачи.

«Я похож на хворого человека? Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи. Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — добавил журналист.

Из-за чего Кушанашвили чуть не погиб в молодости

Отар Кушанашвили рассказывал, что в молодости чуть не погиб от употребления запрещенных веществ. По его словам, он «должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт»: Кушанашвили и певец Насыров вместе «запирались на недели» в квартире и употребляли запрещенные препараты. При этом телеведущему удалось избавиться от зависимости.