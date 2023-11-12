Кудрявцева едва сдержала слезы на шоу «Суперстар!»

Шоу «Суперстар!» представило свой второй выпуск. Он получился очень трогательным и душевным – участники посвятили свое выступление близким людям, в том числе, уже ушедшим из жизни.

Жюри и зрители едва не плакали во время выступления Игоря Наджиева с композицией Олега Газманова «Мама». Он рассказал, что, именно его мама настояла на том, чтобы он стал артистом, хотя сама она никакого отношения к шоу-бизнесу не имела, но верила в талант сына.

Наджиев обратился к залу после выступления с пожеланием беречь родителей, пока они живы, - информируют 7days.ru.

Лера Кудрявцева со слезами на глазах призналась, что она – плохая дочь, поскольку сегодня не позвонила маме.

«Каждое слово в сердце. Объяснить, что именно сработало, невозможно. Гениальное исполнение. Я всю песню думала о своей маме, какая я свинья, что сегодня ей не звонила. Такие песни заставляют нас подумать, что ничего дороже матери нет», — отметила телеведущая.

Лера даже попробовала тут же позвонить матери, хотя и понимала, что время уже позднее, и та может не взять трубку.