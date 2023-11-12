Режиссеру Митте вызвали скорую помощь

СМИ: У Митты диагностировали опасное заболевание
Александру Митте вызвали на дом скорую помощь. У легендарного режиссера высокая температура, ему тяжело дышать. По данным СМИ, врачи диагностировали у него пневмонию. Об этом информирует АИФ со ссылкой на телеграм-каналы.
Медики хотели госпитализировать больного, но Александр Наумович отказался.
Митта в начале года тяжело переболел коронавирусной инфекцией. Летом его срочно увезли в больницу – стали плохо слушаться рука и нога. Тогда КТ головного мозга показало наличие кист и признаки атеросклероза.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.