Чехова рассказала о том, что весила почти центнер

«Я поправилась за месяц на 10 кг. Там нечего делать, кроме как есть. Каждый день застолья… Я как раз была в декрете. Гуляла, сидела дома, только есть и оставалось. Я весила 99 килограммов! Я была настолько большой, что мне не нравилось показываться людям», — рассказала Чехова.