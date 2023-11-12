Чехова рассказала о том, что весила почти центнер
Анфиса Чехова в программе Светланы Бондарчук «Света вокруг Света» призналась, что в ее жизни был период, когда она боялась показываться на людях из-за лишнего веса.Об этом пишет «Комсомольская Правда».
После рождения сына Соломона Анфиза уехала с мужем Гурамом Баблишвили к нему на родину в Грузию. Родственники супруга откормили звезду почти до 100 килограммов.
«Я поправилась за месяц на 10 кг. Там нечего делать, кроме как есть. Каждый день застолья… Я как раз была в декрете. Гуляла, сидела дома, только есть и оставалось. Я весила 99 килограммов! Я была настолько большой, что мне не нравилось показываться людям», — рассказала Чехова.
Возвращение к стройности было мучительным и долгим. Телеведущая стала заниматься йогой, отказалась от сахара, жареных и жирных продуктов, мяса и многого другого.
Брак с Гурамом распался через семь лет. Чехова не спешит создавать новую семью. Артистка признается, что для нее самое главное в выборе партнера – чтобы он хорошо относился к ее сыну.