Пятизвездочный отель «выселил» основателя Pink Floyd из-за поддержки ХАМАС

Пятизвездочный отель в Буэнос-Айресе отказался принимать сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса после его резких высказываний в адрес Израиля и поддержки палестинского народа, сообщает газета El Observador. Британский рок-музыкант должен выступить на аргентинском стадионе «Ривер Плейт» 21 и 22 ноября.

По информации издания, отель Faena, где должен был разместиться Уотерс вместе с командой, пока не сделал официального заявления об отмене бронирования. Однако руководство гостиницы решило не допускать у себя пребывание музыканта, который «публично разжигает ненависть».

Сооснователь Pink Floyd в интервью шоу System Update ранее заявил, что атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль является «сопротивлением оккупации», которая длится с 1967 года. Певец считает, что убийства израильских бойцов не были военным преступлением.