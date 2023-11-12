Noize MC*подал апелляцию на решение российского суда

Иван Алексеев, известный публике под сценическим псевдонимом Noize MC, подал апелляцию на решение суда, признавшего клеветой обвинения артиста в адрес его бывшего концертного директора Артема Миронова. Об этом пишут news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

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Ранее певец публично обвинил Миронова в том, что тот присвоил деньги от продажи билетов на концерты, которые были отменены.

Рэпер требует отменить решение суда, признавшего его слова клеветой. Арбитражный суд Московского округа принял жалобу к производству. Новое решение ожидается в ближайший месяц.

В июне 2023 года суд оштрафовал Алексеева на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в двух постах в соцсети. Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.