Галкин* обратился к публике на литовском языке
Максим Галкин* активно учит европейские языки, в частности, латышский и литовский, и уже на них разговаривает. Так, на одном из концертов юморист даже частично выступал на латышском языке. По информации издания tvcenter.ru, за выступление он получил порядка 100 тысяч евро.
Теперь же в интернете появился видеоролик, в котором супруг Аллы Пугачевой обращается к публике на литовском, правда, в формате пиар-акции, отмечает Абзац.
Продюсер Евгений Морозов недавно заявил, что юморист как артист не потеряет популярности после своей эмиграции из России.
По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова платить за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае - €50 тыс.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.