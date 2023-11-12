Галкин* обратился к публике на литовском языке

Максим Галкин* активно учит европейские языки, в частности, латышский и литовский, и уже на них разговаривает. Так, на одном из концертов юморист даже частично выступал на латышском языке. По информации издания tvcenter.ru, за выступление он получил порядка 100 тысяч евро.

Теперь же в интернете появился видеоролик, в котором супруг Аллы Пугачевой обращается к публике на литовском, правда, в формате пиар-акции, отмечает Абзац.

Продюсер Евгений Морозов недавно заявил, что юморист как артист не потеряет популярности после своей эмиграции из России.