Анастасия Макаревич произвела фурор на шоу «Суперстар!»

«Кто-то в нее вселился. Она перевоплотилась. Она так не пела никогда. Может, я, конечно, не слышал. Но я не ожидал подобного. Для меня это было в диковинку, мощь — физическая и вокальная. Фигура — дура. Даже если бы ты была толстушкой, было бы еще круче. Мы бы вообще сейчас упали. И, наверное, из-за какой-то скромности ты остаешься в тени и тебя не замечают промоутеры. Браво!» — заявил Сергей.