Анастасия Макаревич произвела фурор на шоу «Суперстар!»
На телеканале НТВ вышел очередной выпуск четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар!» по теме «Любимые хиты». Среди участников была основная солистка и фронтвумен российской женской поп-группы «Лицей» Анастасия Макaревич. Она выступила с композицией Lady Gaga — Bad Romance.
Как отметили все члены жюри, танцевала Анастасия лучше профессиональных танцовщиков. А ее вокал стал открытием сезона - пишет портал vokrug.tv
«Кто-то в нее вселился. Она перевоплотилась. Она так не пела никогда. Может, я, конечно, не слышал. Но я не ожидал подобного. Для меня это было в диковинку, мощь — физическая и вокальная. Фигура — дура. Даже если бы ты была толстушкой, было бы еще круче. Мы бы вообще сейчас упали. И, наверное, из-за какой-то скромности ты остаешься в тени и тебя не замечают промоутеры. Браво!» — заявил Сергей.
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«Ты не была Lady Gaga, слава Богу! Ты была сама собой, и я думаю, что на данный момент женский фаворит у меня определился — это Настя», - сказал он.
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«Настя — красотка. Молодец. Душа радовалась. У нас с Настей был один прекрасный педагог по вокалу, и я слышала, как она не поет, а играет на инструменте под названием голос. И она так круто сделала с такой известной песней».
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«Я в восторге. Я не сомневалась, что у тебя песня получится. Потрясающая, волшебная».
46-летняя Анастасия Макаревич без малого три десятка лет является лидером группы «Лицей». Это и неудивительно: ведь в декабре 1991 года ее отец-продюсер Алексей Макаревич создал «девчачий» коллектив именно «под нее».