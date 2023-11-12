Выполнено последнее желание Вячеслава Гришечкина

Вячеслав Гришечкин ушел из жизни 15 сентября. Основная причина смерти — проблемы с сердцем. Кроме того, после смерти супруги Анны в 2017 году актер пристрастился к алкоголю.

После кремации некоторое время пришлось ждать, прежде чем удалось захоронить урну с прахом. Как рассказывает «Комсомольская Правда», Гришечкин завещал похоронить себя рядом со своей второй супругой Анной.

Анна покоится в колумбарии Новодевичьего кладбища. В связи с престижностью некрополя возникли затруднения.

«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение. И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс», - рассказала дочь Гришечкина Ольга.

Родственники не организовывали торжественной церемонии захоронения. Но директор актера Максим Миллер уже съездил на Новодевичье кладбище.

«Я рад, что мой друг, наконец, обрел покой, и его дочь Ольга закрыла этот вопрос. Наконец, последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа успокоилась», - резюмировал он.

Вячеслав Гришечкин служил в театре на Юго-Западе со дня его основания, также работал в РАМТ. Актер возглавлял Волжский драматический театр и руководил театральной студией при Московском университете МВД России.