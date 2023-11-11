Группа Zero People объявила о переносе тура по России

Российская рок-группа Zero People после визита сотрудников ОМОН на их концерт в Санкт-Петербурге и серии патриотических видео с извинениями объявила на своей странице во «ВКонтакте» о переносе тура по России. Причину такого решения музыканты не объяснили.

Наш тур с презентацией альбома «Песни времени» переносится на новые даты. Новые даты концертов будут сообщены в ближайшее время. <...> Прорвемся, — написали музыканты.

Музыканты отменили тур по России после того, как сотрудники ОМОН сорвали концерт в петербургском клубе «Космонавт». Причиной появления силовиков на мероприятии могли стать антироссийские высказывания солиста группы Александра Красовицкого. С лидером группы и его коллегой Александром Заранкиным беседовали сотрудники спецслужб.

Сотрудники ОМОН проверили у пришедших на концерт зрителей билеты, после чего отправили на выход. Одна из зрительниц напала на силовика, суд назначил ей запрет определенных действий.