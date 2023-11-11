Васильева рассказала об отношениях с Гаркалиным

Татьяна Васильева всегда была женщиной эффектной и харизматичной. И влюбчивой. В итоге построить семью ей так и не удалось, хотя звезда дважды была замужем и имела немалое количество романов.

Во время первого брака с Александром Васильевым, который продолжался 14 лет, она не один год встречалась с режиссером Валентином Плучеком. Как информирует teleprogramma.pro, эта ситуация стала известна не только окружающим, но и в обеих семьях.

Потом Васильева закрутила роман с Михаилом Державиным, который был женат. Во время отсутствия супруги Татьяна чувствовала себя хозяйкой в его доме, Державин познакомил ее со своими родственниками.

В итоге Татьяна бросила терпеливого супруга, когда решила выйти замуж за Георгия Мартиросяна. Брак был также достаточно продолжительным – 12 лет. Как рассказывала сама актриса, Мартиросян мог поднять на нее руку, но когда он попытался ударить сына, Васильева подала на развод.

Злые языки приписывали звезде связь и с ее коллегой по сцене ныне покойным Валерием Гаркалиным. Правда, сама Татьяна это категорически отрицает, - пишут 7days.

«Валера был исключением, ангелом, с которым грех заводить роман. Более того, я очень любила Катю, его жену, и никогда бы себе это не позволила», — сказала Васильева.