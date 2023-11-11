У Пугачевой появились проблемы со здоровьем после концерта в Припяти

У певицы Аллы Пугачевой появились проблемы со здоровьем после концерта в Припяти в 1986 году. Артистка выступала там после аварии на Чернобыльской АЭС. О состоянии здоровья Пугачева сообщила в своих соцсетях.

«Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала Пугачева.

В обращении артистка также назвала своих критиков «рабами и холопами». При этом она заявила, что «многомиллионная армия поклонников» не придаст ее.