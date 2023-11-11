$92.05+0.1398.32-0.09

Дом Градского в очередной раз ограбили

Пока наследники Александра Градского делили в суде имущество, оставленное покойным музыкантом, в суде, один из особняков певца обворовали. Грабители унесли дорогую мебель, посуду, технику. Охраны в доме не было.

Дом Градского в очередной раз ограбили
© РИА Новости

Никто из родственников Градского не взял на себя ответственность установить охрану. Вдова считает, что пока имущество не поделено, она не должна его сторожить. Видимо, такой же позиции придерживались и дети Градского, - пишет teleprogramma.pro. И это несмотря на то, что после смерти маэстро из дома была похищена огромная сумма денег.

Адвокат вдовы Лариса Широкова объяснила: «Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У нее и денег таких нет: двое маленьких детей, она не работает, опека выделяет ей некую сумму на детей и контролирует все расходы...»

Градский оставил два дома площадью 1533 и 1172 квадратных метра в закрытых элитных поселках в Наро-Фоминском районе. Предполагается, что один из них останется вдове с младшими детьми, а другой достанется старшим.

Александр Градский после смерти не оставил завещания. Наследство мэтра оценивается в сумму более миллиарда рублей — это квартиры, машины, дома, земельные участки. https://news.rambler.ru/starlife/51705275/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости