Дом Градского в очередной раз ограбили

Пока наследники Александра Градского делили в суде имущество, оставленное покойным музыкантом, в суде, один из особняков певца обворовали. Грабители унесли дорогую мебель, посуду, технику. Охраны в доме не было.

Никто из родственников Градского не взял на себя ответственность установить охрану. Вдова считает, что пока имущество не поделено, она не должна его сторожить. Видимо, такой же позиции придерживались и дети Градского, - пишет teleprogramma.pro. И это несмотря на то, что после смерти маэстро из дома была похищена огромная сумма денег.

Адвокат вдовы Лариса Широкова объяснила: «Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У нее и денег таких нет: двое маленьких детей, она не работает, опека выделяет ей некую сумму на детей и контролирует все расходы...»

Градский оставил два дома площадью 1533 и 1172 квадратных метра в закрытых элитных поселках в Наро-Фоминском районе. Предполагается, что один из них останется вдове с младшими детьми, а другой достанется старшим.