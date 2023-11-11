Пугачева обратилась к "оголтелым завистникам и клеветникам"

Пугачева обратилась к россиянам
Алла Пугачева опубликовала в личном блоге большое обращение к россиянам, в котором высказалась о своих недоброжелателях, поклонниках, озвучила планы на будущее, а также объяснила свои слова о «рабах и холопах», которые вызвали ранее большой резонанс.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», - написала Пугачева.
Она подчеркнула, что именно этих людей называла в свое время «рабами и холопами». И у нее и в мыслях не было дурно отзываться о российском народе в целом.
«Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!», - расставила все точки Примадонна.
Ответила Алла Борисовна и тем людям, кто обсуждал и осуждал ее гонорары, а также заявлял, что из-за нее не добился карьерного роста.
«Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?»
Что касается собственных планов, то певица отметила, что ей хочется просто жить и быть свободной.
«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И голос мой уставший все равно звучит…»
Ранее в СМИ появились сообщения, что Пугачева решила увеличить гонорар за выступления до 500 тысяч евро. По словам организатора концертов Сергея Лаврова, это сплетни, которые, скорее всего, запустил кто-то из промоутеров. Он добавил, что информация о записи новых песен Пугачевой в Твери также является фейком.