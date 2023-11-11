«Плохие новости»: Айза сообщила о проблемах со здоровьем

Айза-Лилуна Ай сейчас живет на Бали. А поскольку блогер всегда тщательно следит за своим здоровьем, то, как подошло плановое время для обследования, она отправилась в балийскую клинику.

«Я же тревожный персонаж, мне вообще надо, чтобы во мне все было хорошо. Поэтому я так часто сдаю анализы и делаю плановое УЗИ», - объяснила она.

Звезда отметила, что менталитет россиян и балийцев схож – и те и другие обращаются к врачам тогда, когда уже нельзя не обратиться. Но она, как человек серьезный и ответственный, понимает, что лучше предупредить болезнь, пишет портал super.ru.

На этот раз обследование, которое, по словам Айзы, обошлось ей вне самым приятным известием. 14 тысяч рублей, завершилось

не самой приятной новость. У нее обнаружили кисты молочных желез.

«Плохие новости. Этого еще не хватало. В одной груди у меня одна киста, во второй две. Зато органы в полном порядке. Надеюсь, что это нестрашно. Не хочу, чтобы у меня были какие-то кисты и вообще что-то было во мне не то», —заявила бывшая супруга ГУФа.