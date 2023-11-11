Ваенга поставила на место оскорбившую ее подписчицу
Елена Ваенга в личном блоге выложила фотографию, на которой она запечатлена в образе героини сказа Бажова «Хозяйка медной горы». Певица накинула на себя изумрудный палантин, вышитый сложным узором.
Поклонникам понравился новый стиль Елены. Но в комментариях отметилась и недоброжелательница, написавшая, что Ваенга на снимке «похожа на зечку», - рассказывает Экспресс Газета.
Певица решила не оставлять без внимания подобный выпад и поставила ее на место.
«Я понимаю… Обидно, завидно… Пишите, пишите… У вас ничего не изменится… У меня, слава Богу, тоже», — посмеялась над хейтером Ваенга.
Ранее в социальных сетях обсуждали, что 11-летний сын Елены Ваенги растет настоящим красавцем - Ивану даже прочили карьеру модели. Предпосылки для этого есть: как писал портал 2x2.su, на днях он появился на модном показе и очень уверенно прошёлся по подиуму.