Ваенга поставила на место оскорбившую ее подписчицу

Елена Ваенга в личном блоге выложила фотографию, на которой она запечатлена в образе героини сказа Бажова «Хозяйка медной горы». Певица накинула на себя изумрудный палантин, вышитый сложным узором.

Поклонникам понравился новый стиль Елены. Но в комментариях отметилась и недоброжелательница, написавшая, что Ваенга на снимке «похожа на зечку», - рассказывает Экспресс Газета.

Певица решила не оставлять без внимания подобный выпад и поставила ее на место.

«Я понимаю… Обидно, завидно… Пишите, пишите… У вас ничего не изменится… У меня, слава Богу, тоже», — посмеялась над хейтером Ваенга.