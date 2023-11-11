Птаха напал на оператора на съемках шоу

Во время съемок шоу «Последний герой» рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) напал на оператора. Об этом сообщил StarHit.

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Когда участники разводили костер, Птаха сорвался на оператора. Притом никаких предварительных замечаний в его адрес рэпер не делал, а сразу начал нецензурно выражаться и кричать. После этого Птаха поднял лопату и побежал за мужчиной.

— Я готов был рвать и метать. Просто не догнал оператора, честное слово, эти три секунды спасли ему голову! — рассказал рэпер.

До самого оператора Птаха добраться так и не смог, но успел ударить по его камере лопатой, за что в итоге не принес извинения. Участника-дебошира пришлось успокаивать продюсерам, указано в материале StarHit.

Другой скандал в эфире «Последнего героя» произошел с участием певца Ираклия Пирцхалава. Уже второй раз он проявил себя не лучшим образом — без уважения к старшему поколению. Так, маму блогера, певицы Виолетты Чиковани он назвал «неадекватной столетней женщиной».