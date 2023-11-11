Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила седьмую номинацию на премию «Грэмми» и стала рекордсменом. Об этом пишет BBC.

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Песня Свифт Anti-Hero попала в шорт-лист номинации «Песня года» в рамках музыкальной премии «Грэмми». Благодаря этому Свифт стала первым автором песен в истории премии, получившим семь номинаций сразу. Она побила рекорд и обогнала таких тяжеловесов, как сэр Пол Маккартни и Лайонел Ричи, которые набирали лишь по шесть номинаций за раз.

Свифт также стала номинантом в категориях «Альбом года» и «Запись года», в них она поборется за победу с певицами Оливией Родриго, Майли Сайрус и SZA. Среди номинантов на «Песню года» в этом году оказались Лана Дель Рей и Дуа Липа.

При этом Свифт попадает в номинацию «Альбом года» уже в шестой раз. Из женщин-авторов песен столько номинаций в этой категории получала лишь Барбра Стрейзанд. В случае победы она станет первой четырехкратной победительницей в этой номинации.