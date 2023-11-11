Подавший на хирурга Хайдарова в суд врач был в федеральном розыске

Прокуратура отправила на повторную проверку дело об угрозах звездному хирургу Тимуру Хайдарову и его жене Светлане Сильваши. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как выяснилось, угрожавший семье из-за якобы плохой операции на ягодицах хирург Александр Вдовин неоднократно был в федеральном розыске.

Шесть лет назад Хайдаров, по его же словам, бесплатно увеличил ягодицы Вдовину с помощью имплантов.

Недавно Вдовин заявил, что прооперированное место стало гнить, и потребовал у Хайдарова компенсацию в 10 млн рублей, а когда не получил желаемое — стал угрожать семье хирурга.

После этого жена Хайдарова Светлана Сильваши написала заявление на Вдовина, указав, что за шесть лет врач ни разу не обращался за помощью в клинику из-за якобы неудачной операции.

Прокуратура инициировала проверку по факту вымогательства и угроз, дело передали в МВД, но там отказались возбуждать уголовное дело. Прокуратура сочла отказ необоснованным и отправила дело на дополнительную проверку после того, как выяснилось, что Вдовин неоднократно был в федеральном розыске.

В июле певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

После скандалов выручка клиники Хайдарова оказалась в минусе на 6 млн рублей.