Бывшую супругу Ефремова пришлось разыскивать

Ксения Качалина, экс-супруга Михаила Ефремова, давно не снимается в кино. У женщины алкогольная зависимость. Ранее ей помогал бывший супруг – поддерживал материально, оплачивал услуги врачей и клининговой компании.

Но после того, как Ефремов оказался за решеткой после смертельного ДТП, Ксения осталась предоставлена сама себе. СМИ отмечали, что бывшая актриса сильно сдала, - пишет Экспресс Газета.

Некоторое время назад Качалина перестала выходить на связь. Тогда ее мама, которая живет в Саратове, попросила московских журналистов разыскать дочь. Об этом рассказывает Экспресс газета.

К Качалиной направился журналист Telegram-канала ONLINE, пранкер Сорян. Как оказалось, Ксения просто была без телефона и не могла никому позвонить или ответить на звонки.

«Ксюша реагирует только на меня. Честно, еле сдержал слезы. Видео с утра отправлю ее матери в WhatsApp. Слава Богу!» — сообщил Сорян.