Шаляпин пожаловался, что Кучера хочет принести его в жертву на телешоу

Российский певец Прохор Шаляпин на шоу «Звезды в Африке» выразил опасения, что телеведущий Оскар Кучера хочет прогнать его с проекта.

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— Я стал понимать, что тучи надо мной сгущаются. Меня готовили к жертвоприношению. У меня срабатывает инстинкт самосохранения, я приехал играть, побеждать, но никак не входить в номинацию, потому что так Оскар решил, — признался исполнитель.

Он также добавил, что Шаляпин Кучере «не статист». Певец подчеркнул, что приехал на проект, чтобы играть в свою игру.

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный широкой публике как ST, стал победителем прошлого сезона телешоу «Новые звезды в Африке». По словам музыканта, пока он участвовал в проекте, дома за него переживала семья — супруга Ассоль и трехлетняя дочка Эстель. В эфире передачи «Шоу Воли» Степанов признался, что мотивировало его на победу.