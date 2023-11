В США назвали номинантов на Grammy

Майли Сайрус удостоилась номинации за композицию Flowers, Билли Айлиш - за What Was I Made For? (саундтрек из фильма "Барби"), Тейлор Свифт претендует на Grammy с песней Anti-Hero. Вместе с ними в числе номинантов на премию попали Джон Батис, группа Boygenius, Виктория Моне и SZA (настоящее имя - Солана Имани Роу).