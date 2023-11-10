Сукачев признался, что ему не хватает Ефремова

«Безусловно, мне вообще Миши не хватает, а не только в плане кино или театра. Он один из самых близких моих друзей, мне не хватает его и в жизни, и в работе. Я несколько раз был у Миши, в том числе совсем недавно. У меня тоже непростые времена, я в работе над спектаклем, и я ему сказал: "Миш, как мне тяжело без тебя"», - подчеркнул Сукачев.