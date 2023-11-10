«Мне тяжело без тебя!»: Сукачев признался, что ему не хватает Ефремова
Гарик Сукачев назвал Михаила Ефремова, которому сегодня исполнилось 60 лет, одним из самых близких друзей. Рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью НСН сказал, что очень скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову, отбывающему сейчас наказание в колонии.
Ефремов отмечает 10 ноября 60-летие, в связи с этим его друзья запустили флэшмоб в соцсетях, предложив поклонникам таланта актера написать ему бумажное письмо и отправить по почте.
«Безусловно, мне вообще Миши не хватает, а не только в плане кино или театра. Он один из самых близких моих друзей, мне не хватает его и в жизни, и в работе. Я несколько раз был у Миши, в том числе совсем недавно. У меня тоже непростые времена, я в работе над спектаклем, и я ему сказал: "Миш, как мне тяжело без тебя"», - подчеркнул Сукачев.
По его словам, в флэшмобе приняло участие много артистов и режиссеров, написавших письма Ефремову.
«И театр "Современник", и мы кинули клич с предложением всем написать письмо Михаилу Ефремову, поздравить его с днем рождения, с юбилеем. Я имею ввиду тех людей, которые неравнодушны к его творчеству, к его совершенно колоссальному актерскому дарованию. Его друзья, а этих людей очень много, это и театральные артисты и режиссеры, и кинорежиссеры с артистами сделали свои поздравления, и я в том числе», - заключил собеседник НСН.
Михаил Ефремов в настоящее время находится в колонии в Белгородской области. Артист отбывает наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, которое случилось 8 июня 2020 года. Мосгорсуд дал артисту 7,5 лет лишения свободы.
По данным СМИ, Ефремов хочет получить в подарок на 60-летие условно-досрочное освобождение (УДО). Его друг, актер Иван Охлобыстин выразил надежду, что Ефремова могут освободить уже следующим летом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».