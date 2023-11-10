Владимир Пресняков выступил перед рабочими в Серпухове

Известный российский певец Владимир Пресняков принял участие в концерте для рабочих завода «Металлист» в подмосковном Серпухове. Мероприятие прошло в рамках патриотического музыкального марафона «Музыка в цеху», организованного телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым. Для сотрудников предприятия также спели Наталья Подольская и Руслан Алехно.

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Концерт был приурочен к 80-летию завода и прошел в городском доме культуры «Россия». Проект «Музыка в цеху» является марафоном выступлений звезд российской эстрады непосредственно на предприятиях, выпускающих продукцию для российской армии. Концерты проходят по всей стране. Сотрудники «Металлиста» тепло приняли артистов, подпевали любимым хитам, танцевали и встречали каждую знакомую мелодию громкими аплодисментами.

Публика здесь светлая и приветливая. <...> Очень важно поддерживать всех причастных к СВО: и воинов, и заводчан, трудящихся в тылу, — подчеркнул Владимир Пресняков.

В марафоне в поддержку заводчан и российских военных уже приняли участие Николай Басков, Денис Майданов, Григорий Лепс, группа «Земляне», ЮрКисс и многие другие.