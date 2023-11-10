Семья Громовых публично обратилась к Ефремову из-за спора о квартире

Семья Громовых, которая 19 лет ухаживала за умершим дядей Михаила Ефремова Александром Покровским, обратилась к актеру. Как сообщает Telegram-канал SHOT, они решили передать последнее сообщение артисту после того, как юристы решили прекратить спор из-за квартиры в центре Москвы, принадлежавшей скончавшемуся концертмейстеру.

Напомним, что Громовы рассчитывали получить в собственность квартиру пенсионера, о чем «на словах» договорились с Ефремовым. Однако после смерти Покровского актер нарушил якобы данное обещание и как единственный наследник получил свою часть жилья — нотариально заверенного завещания умерший не оставил.

Тогда семья заявила, что перед смертью дядя Ефремова сделал несколько записей, где попросил не передавать имущество племяннику. Кроме того, свою просьбу он продублировал и на видео. Юристы, несколько недель изучавшие возможность оспорить права на имущество, решили не пробовать судиться с актером с подобными доказательствами.

Семья Громовых решила передать последнее обращение к Ефремову через СМИ, поскольку сам актер на их письма не отвечает.

«Уважаемый Михаил Олегович, желаем вам скорейшего выправления жизненной ситуации. Мы пошли вам навстречу, помогали вашему дяде. Ухаживали за Александром Борисовичем длительный срок и от всей души. Относились и к вам со всей душой. Мы договаривались, что вы не будете нас выселять и отбирать жильё. Надеемся на понимание. С наилучшими пожеланиями, Громовы», — заявили они.